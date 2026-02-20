Conférence 1389 -1453 La Guerre de Cent Ans Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence 1389 -1453 La Guerre de Cent Ans

Mercredi 11 mars 2026 de 18h à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11 20:00:00

2026-03-11

L’Université Populaire du Pays salonais invite Christophe Jenta, historien, pour échanger sur l’histoire médiévale de l’Europe dont la France des Valois VS l’Angleterre des Lancastre, et la guerre civile entre les Bourguignons et les Armagnacs.

Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

christophe.jenta@wanadoo.fr

English :

The Université Populaire du Pays Salonais invites historian Christophe Jenta to discuss the medieval history of Europe, including Valois France VS Lancaster England, and the civil war between the Burgundians and Armagnacs.

