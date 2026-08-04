Conférence 200 ans d’archives photographiques Lille

Informations pratiques

Lille

Conférence 200 ans d’archives photographiques

22 rue Saint-Bernard Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les fonds et les collections photographiques des Archives départementales du Nord représentent près d’un million de photographies originales sur des supports variés et résultant de techniques diverses. Une richesse exceptionnelle qui illustre les grandes étapes de l’histoire de la photographie dont on fête les 200 ans de son invention.

Une occasion aussi de découvrir les différentes missions des agents des Archives départementales qui collectent, trient, conservent et mettent à la disposition du public le patrimoine photographique.

* **Par Sonny Walbrou, maître de conférences en Etudes cinématographiques à l’Université de Lille**

* **Samedi 19/09 à 14h**

* **Dimanche 20/09 à 14h**

* **Durée 1h30**

**Réservation conseillée **

[archivedep@lenord.fr](mailto:archivedep@lenord.fr) | 03 59 73 06 00

Les fonds et les collections photographiques des Archives départementales du Nord représentent près d’un million de photographies originales sur des supports variés et résultant de techniques diverses. Une richesse exceptionnelle qui illustre les grandes étapes de l’histoire de la photographie dont on fête les 200 ans de son invention.

Une occasion aussi de découvrir les différentes missions des agents des Archives départementales qui collectent, trient, conservent et mettent à la disposition du public le patrimoine photographique.

* **Par Sonny Walbrou, maître de conférences en Etudes cinématographiques à l’Université de Lille**

* **Samedi 19/09 à 14h**

* **Dimanche 20/09 à 14h**

* **Durée 1h30**

**Réservation conseillée **

[archivedep@lenord.fr](mailto:archivedep@lenord.fr) | 03 59 73 06 00 .

22 rue Saint-Bernard Lille 59037 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 06 00 archivedep@lenord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The photographic collections and archives of the Nord Departmental Archives comprise nearly one million original photographs on various media and created using a variety of techniques. This exceptional collection illustrates the major milestones in the history of photography, as we celebrate the 200th anniversary of its invention.

It is also an opportunity to learn about the various roles of the staff at the Departmental Archives, who collect, sort, preserve, and make this photographic heritage available to the public.

* **By Sonny Walbrou, Associate Professor of Film Studies at the University of Lille**

* **Saturday, September 19 at 2:00 p.m.**

* **Sunday, September 20 at 2:00 p.m.**

* **Duration: 1 hour 30 minutes**

**Reservations recommended:**

? [archivedep@lenord.fr](mailto:archivedep@lenord.fr) | ? 03 59 73 06 00

L’événement Conférence 200 ans d’archives photographiques Lille a été mis à jour le 2026-07-30 par Hauts-de-France Tourisme