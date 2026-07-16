Atelier des Tout-Petits, Jardin des plantes, Lille
mardi 4 août 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Atelier des Tout-Petits Mardi 4 août, 10h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Deviens un artiste de la nature et laisse tes mains créer des merveilles à partir de ce que la terre nous offre !
Cet atelier pour tout-petits créera des œuvres d’art avec les éléments naturels récoltés dans la nature, pour éveiller leur créativité.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Artiste de la nature
À voir aussi à Lille (Nord)
- Peinture Naturaliste, Jardin des plantes, Lille 17 juillet 2026
- Alzamün – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 17 juillet 2026
- « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » en ciné plein air !, Le Grand Sud, Lille 18 juillet 2026
- Atelier DJ pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille 18 juillet 2026
- Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille 18 juillet 2026