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Atelier des Tout-Petits, Jardin des plantes, Lille

mardi 4 août 2026 · Jardin des plantes · Lille

Atelier des Tout-Petits, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Atelier des Tout-Petits Mardi 4 août, 10h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00

Deviens un artiste de la nature et laisse tes mains créer des merveilles à partir de ce que la terre nous offre !
Cet atelier pour tout-petits créera des œuvres d’art avec les éléments naturels récoltés dans la nature, pour éveiller leur créativité.

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Artiste de la nature

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