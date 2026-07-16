Atelier des Tout-Petits, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Atelier des Tout-Petits Mardi 4 août, 10h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00

Deviens un artiste de la nature et laisse tes mains créer des merveilles à partir de ce que la terre nous offre !

Cet atelier pour tout-petits créera des œuvres d’art avec les éléments naturels récoltés dans la nature, pour éveiller leur créativité.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

Artiste de la nature