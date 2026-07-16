Atelier de multiplication et division de plantes, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Atelier de multiplication et division de plantes Mercredi 5 août, 09h30 Jardin des plantes Nord

Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T09:30:00+02:00 – 2026-08-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T09:30:00+02:00 – 2026-08-05T11:00:00+02:00

C’est comme les maths, mais en plus vert ! Bouturage, séparation de touffe et astuces de jardinier.

Découvrez tous les secrets pour devenir un.e pro de la reproduction végétale au sein du jardin des plantes.

Une activité ludique pour apprendre à multiplier les plantes !

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]

C’est comme les maths, mais en plus vert…