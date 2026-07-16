Prenons soin du potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Informations pratiques

Prenons soin du potager 5 août – 30 septembre Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T10:30:00+02:00 – 2026-08-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Prenons soin du potager

Venez participer à la vie du potager.

A partir de 5 ans.

Gratuit.

Sur inscription

Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026

Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]

Jardiner en ville

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille