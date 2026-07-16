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Prenons soin du potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

mercredi 5 août 2026 · Ferme Pédagogique Marcel Dhénin · Lille

Prenons soin du potager, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin
Adresse
14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

Prenons soin du potager 5 août – 30 septembre Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T10:30:00+02:00 – 2026-08-05T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Prenons soin du potager

Venez participer à la vie du potager.
A partir de 5 ans.

Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Jardiner en ville

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille

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