Conférence « 2021-2026 : 5 ans de collecte et d’enrichissement des fonds aux Archives départementales des Hauts-de-Seine », 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, Nanterre

Conférence « 2021-2026 : 5 ans de collecte et d’enrichissement des fonds aux Archives départementales des Hauts-de-Seine » Mardi 9 juin, 18h00 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00

137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.hauts-de-seine.fr/n/exposition-du-moment/n:204 »}]

Conférence de Pierre Chancerel, directeur des Archives départementales des Hauts-de-Seine. Celui-ci fera le bilan des 5 dernières années de collecte et des perspectives à venir. Archives Collecte