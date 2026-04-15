Parad(e)s 2026 – Festival des Arts de la Rue de Nanterre parc des anciennes-mairies, Nanterre Nanterre 12 – 14 juin Entièrement Gratuit

Parade(s) est une expérience unique dans les rues de Nanterre. Le grand rendez-vous des arts de la rue : Cirque, théâtre musique, danse, performances, marionnettes… Festival entièrement gratuit

La 36 édition du festival Parade(s) revient pour proposer une expérience artistique unique dans les rues. Porté par la ville de Nanterre, le festival Parade(s) est le rendez-vous incontournable des arts de la rue en Ile-de-France. Les arts de la rue s’inventent et se métissent entre cirque, théâtre musique, danse, installations, performances, marionnettes… de jour comme de nuit. Ils investissent les cours, les places, les parcs et les rues dans une ambiance festive et conviviale. Accessible aux petit.e.s comme aux grand.e.s, aux curieux.ses comme aux passionné.e.s, l’occasion de vivre autrement l’espace public, d’inventer d’autres histoires, d’autres rythmes, d’autres manières d’être ensemble. Une invitation à découvrir, partager des imaginaires et emprunter de nouveaux chemins poétiques et communs. Sans oublier le Samedi 6 Juin : Parad(e)s se plonge à la nuit tombée dans l’énergie vibrante et inclusive de la Nuit Blanche, point lumineux du Grand Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T22:00:00.000+02:00

1



parc des anciennes-mairies, Nanterre nanterre, parc des anciennes mairies Quartier du Centre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

