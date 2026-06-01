Les ateliers qui dépoussièrent les archives !, 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, Nanterre
Les ateliers qui dépoussièrent les archives !, 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, Nanterre mercredi 10 juin 2026.
Les ateliers qui dépoussièrent les archives ! Mercredi 10 juin, 10h00, 14h30 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Hauts-de-Seine
Sur inscription à archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Participez seul(e) ou en famille aux « ateliers qui dépoussièrent les archives » ! Venez découvrir les gestes et pratiques de conservation préventive qui protègent les documents d’archives (durée : 1h15 environ). Sur réservation, ouvert aux enfants : archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.hauts-de-seine.fr/n/exposition-du-moment/n:204 »}] [{« link »: « mailto:archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr »}]
Découvrez les gestes et pratiques de conservation préventive Archives Conservation préventive
Archives départementales des Hauts-de-Seine
À voir aussi à Nanterre (Hauts-de-Seine)
- Parade(s), Festival des arts de la rue de la Ville de Nanterre parc des anciennes-mairies, Nanterre Nanterre 5 juin 2026
- Ciné & littérature club : « Des lignes à l’écran » La Traverse nanterre 6 juin 2026
- Spectacle « Attention à Ta Tête » par la Cie Le Polplesse Ecole Danielle Casanova Nanterre 6 juin 2026
- Spectacle « Deux pierres d’un coup » par Maël Thierry Parc des Anciennes-Mairies Nanterre 7 juin 2026
- Spectacle « OctOpus » par le Collectif CHEPTEL ALEÏKOUM Parc des Anciennes-Mairies Nanterre 7 juin 2026