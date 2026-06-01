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Les ateliers qui dépoussièrent les archives !, 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, Nanterre

Les ateliers qui dépoussièrent les archives !, 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, Nanterre

Les ateliers qui dépoussièrent les archives !, 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, Nanterre mercredi 10 juin 2026.

Lieu : 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE

Adresse : 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE

Ville : 92000 Nanterre

Département : Hauts-de-Seine

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Sur inscription à archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr

Les ateliers qui dépoussièrent les archives ! Mercredi 10 juin, 10h00, 14h30 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Hauts-de-Seine

Sur inscription à archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Participez seul(e) ou en famille aux « ateliers qui dépoussièrent les archives » ! Venez découvrir les gestes et pratiques de conservation préventive qui protègent les documents d’archives (durée : 1h15 environ). Sur réservation, ouvert aux enfants : archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr

137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.hauts-de-seine.fr/n/exposition-du-moment/n:204 »}] [{« link »: « mailto:archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr »}]
Découvrez les gestes et pratiques de conservation préventive Archives Conservation préventive

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