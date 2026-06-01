Les ateliers qui dépoussièrent les archives !, 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, Nanterre

Les ateliers qui dépoussièrent les archives ! Mercredi 10 juin, 10h00, 14h30 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Hauts-de-Seine

Sur inscription à archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Participez seul(e) ou en famille aux « ateliers qui dépoussièrent les archives » ! Venez découvrir les gestes et pratiques de conservation préventive qui protègent les documents d’archives (durée : 1h15 environ). Sur réservation, ouvert aux enfants : archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr

137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE 137 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://archives.hauts-de-seine.fr/n/exposition-du-moment/n:204 »}] [{« link »: « mailto:archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr »}]

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