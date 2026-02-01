Conférence à Figeac Parlons de livres. Qu’est-ce qu’un livre ?

2 rue V. Delbos (ancien CES) Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Parce que l'on ne peut pas parler de savoirs sans parler de livres , nous vous proposons une conférence intitulée Parlons de livres

Parce que l'on ne peut pas parler de savoirs sans parler de livres , nous vous proposons une conférence intitulée Parlons de livres. Qu’est-ce qu’un livre ?

Cette question pourrait paraître ambitieuse, mais Pierre Roussel ne prétend pas épuiser le sujet. Son propos sera donc simplement d’en esquisser quelques aspects, à travers la pratique d’un amateur amoureux des livres.

Le support d’un texte pour qu’on le lise, bien sûr. C’est sa fonction essentielle. Mais c’est aussi le produit d’une histoire, un objet que l’on regarde, que l’on conserve. Cela peut alors être aussi un très bel objet, une œuvre d’art, un patrimoine. Ainsi, un livre ouvre sur tout un monde, tellement vaste qu’il est illusoire de vouloir l’appréhender en entier.

.

2 rue V. Delbos (ancien CES) Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 75 03 88 21 lafabriquedessavoirs.figeac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Because we can't talk about knowledge without talking about books, we offer you a conference entitled Let's Talk About Books

L’événement Conférence à Figeac Parlons de livres. Qu’est-ce qu’un livre ? Figeac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Figeac