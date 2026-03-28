Briare

Conférence à la Micro-folie de Briare L’habitat imaginaire

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Explorez l’habitat sous un angle inattendu avec la conférence L’habitat imaginaire à la Micro-Folie de Briare. Des mondes fantastiques aux visions futuristes, cette rencontre vous invite à découvrir comment artistes et cinéastes ont réinventé les lieux de vie avec créativité et imagination.

La Micro-Folie de Briare vous invite à explorer L’habitat imaginaire , une conférence fascinante qui vous emmène bien au-delà de l’architecture réelle.

Des mondes fantastiques aux visions futuristes, en passant par les décors rêvés par les artistes et les cinéastes, cette rencontre propose un voyage original à travers les multiples façons d’inventer les lieux de vie. Guidée par le médiateur de la Micro-Folie, cette exploration ouvre les portes d’univers singuliers, inspirants et parfois surprenants, où l’imaginaire transforme notre manière de penser l’habitat.

Une belle occasion de porter un autre regard sur la maison, la ville et les espaces que l’on habite, à travers le prisme de la création et de l’invention. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

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English :

Explore the home from an unexpected angle with the L?habitat imaginaire conference at Briare?s Micro-Folie. From fantastical worlds to futuristic visions, this event invites you to discover how artists and filmmakers have reinvented living spaces with creativity and imagination.

L’événement Conférence à la Micro-folie de Briare L’habitat imaginaire Briare a été mis à jour le 2026-04-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX