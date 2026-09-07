Informations pratiques

Conférence « À la recherche des collections naturalistes de Vendée » présenté par Jean-Marc Viaud Samedi 19 septembre, 18h00 Centre Beautour Vendée

Nombre de places limités à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

« La Vendée contrairement à la plupart des départements qui lui sont limitrophes n’a pas bénéficié de l’implantation d’un muséum d’histoire naturelle dans sa ville Préfecture. Il en résulte aujourd’hui un éparpillement des collections de zoologie, botanique et de géologie provenant de prospections naturalistes et la documentation qui s’y rapporte font partie de notre patrimoine commun. Nous avons le devoir de les sauvegarder, de les mettre en valeur et de les transmettre aux générations futures. » Jean-Marc Viaud

Centre Beautour route de beautour, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire 0643022577 Ancienne demeure de Georges Durand (1886-1964), et anciennement Centre régional de la biodiversité, ce site accueil depuis 2023 Le Potager Extraordinaire 2 parkings visiteurs disponibles. Possibilité d’accéder au site via la ligne de bus 13 partant de la place Napoléon ou de La Chaize-le-Vicomte.

Accès PMR sur le site

« La Vendée contrairement à la plupart des départements qui lui sont limitrophes n’a pas bénéficié de l’implantation d’un muséum d’histoire naturelle dans sa ville Préfecture. Il en résulte un des de…

© Association Georges Durand Beautour