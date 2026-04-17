Conférence À la rencontre de Primo Basso, écrivain Chapelle de l’Institut Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Conférence À la rencontre de Primo Basso, écrivain

Chapelle de l’Institut 13 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

À l’occasion du centenaire de la naissance de Primo Basso, conteur, nouvelliste et romancier mussipontain, sa fille, Marcelle Basso Boccabella, tiendra une conférence intitulée À la rencontre de Primo Basso, écrivain , le samedi 18 avril 2026 à 15 h 00 à la chapelle de l’Institut.

Cette conférence sera l’occasion de découvrir l’univers d’un homme aux multiples talents.

Né en 1926 à Pont-à-Mousson, au sein d’une famille d’origine italienne, Primo Basso développe très tôt une relation intime avec les mots. Le langage s’impose à lui comme une matière vivante, et l’écriture devient alors une tentative obstinée de dire le réel dans toute sa densité. Conteur, novelliste et romancier, Primo Basso explore le monde à travers les mots.

Cette conférence invite à découvrir un itinéraire singulier et à pénétrer la complexité d’un auteur encore trop peu connu.Tout public

0 .

Chapelle de l’Institut 13 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 80 14 musee@villepam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the centenary of the birth of Primo Basso, the Mussipont storyteller, short story writer and novelist, his daughter, Marcelle Basso Boccabella, will hold a lecture entitled À la rencontre de Primo Basso, écrivain (Encountering Primo Basso, writer) on Saturday, April 18, 2026 at 3:00 pm in the Institute chapel.

This lecture will provide an opportunity to discover the world of a man of many talents.

Born in 1926 in Pont-à-Mousson into a family of Italian origin, Primo Basso developed an intimate relationship with words from an early age. Language imposed itself on him as a living material, and writing became an obstinate attempt to express reality in all its density. Storyteller, novelist and novelist, Primo Basso explores the world through words.

This conference invites us to discover a singular itinerary and to penetrate the complexity of an author who is still too little known.

L’événement Conférence À la rencontre de Primo Basso, écrivain Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PONT A MOUSSON