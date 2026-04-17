Stage vidéo Bricolez, filmez, suédez Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
Stage vidéo Bricolez, filmez, suédez Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson vendredi 17 avril 2026.
Pont-à-Mousson
Stage vidéo Bricolez, filmez, suédez
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 09:00:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Rendus célèbres par le film de Michel Gondry, Soyez sympas, rembobinez , les films suédés permettent de revisiter les classiques du cinéma de manière artisanale… Avec les moyens du bord !
En une journée, vous aborderez tous les aspects de la création d’un court-métrage, du tournage au montage, en passant par les décors et les effets spéciaux.
Alors, soyez sympas, venez suéder !
A partir de 11 ans
Gratuit
Inscription sur toute la journée au 03 83 84 09 09Enfants
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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
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English :
Made famous by Michel Gondry’s film Soyez sympas, rembobinez (Be nice, rewind), Swedish films are a way of revisiting cinema classics in a home-made way… With the means at hand!
In just one day, you’ll cover every aspect of creating a short film, from shooting to editing, including sets and special effects.
So, come and give us a sweat!
Ages 11 and up
Free
All-day registration: 03 83 84 09 09
L’événement Stage vidéo Bricolez, filmez, suédez Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PONT A MOUSSON
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