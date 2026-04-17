Stage vidéo Bricolez, filmez, suédez Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Stage vidéo Bricolez, filmez, suédez

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 09:00:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Rendus célèbres par le film de Michel Gondry, Soyez sympas, rembobinez , les films suédés permettent de revisiter les classiques du cinéma de manière artisanale… Avec les moyens du bord !

En une journée, vous aborderez tous les aspects de la création d’un court-métrage, du tournage au montage, en passant par les décors et les effets spéciaux.

Alors, soyez sympas, venez suéder !

A partir de 11 ans

Gratuit

Inscription sur toute la journée au 03 83 84 09 09Enfants

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

Made famous by Michel Gondry’s film Soyez sympas, rembobinez (Be nice, rewind), Swedish films are a way of revisiting cinema classics in a home-made way… With the means at hand!

In just one day, you’ll cover every aspect of creating a short film, from shooting to editing, including sets and special effects.

So, come and give us a sweat!

Ages 11 and up

Free

All-day registration: 03 83 84 09 09

L’événement Stage vidéo Bricolez, filmez, suédez Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PONT A MOUSSON