Exposition Primo Basso, un écrivain mussipontain et ses amis artistes Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Exposition Primo Basso, un écrivain mussipontain et ses amis artistes

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Primo Basso, un écrivain mussipontain et ses amis artistes

À l’occasion du centenaire de la naissance de Primo Basso, le Musée municipal Au fil du Papier rend hommage à cet auteur singulier à travers une exposition temporaire exceptionnelle.

Placée sous le commissariat de sa fille, Marcelle Basso Boccabella, l’exposition propose une immersion sensible dans l’univers de cet homme aux multiples talents, né à Pont-à-Mousson dans une famille d’origine italienne. Conteur, nouvelliste et romancier, Primo Basso explore la sensibilité du monde avec les mots.

À travers un parcours mêlant documents d’archives et œuvres graphiques, l’exposition invite le visiteur à redécouvrir un itinéraire singulier et à pénétrer la complexité d’un auteur encore trop peu connu. Elle met en lumière la richesse de son héritage littéraire, tout en révélant l’homme derrière l’écrivain.Tout public

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Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 80 14 musee@villepam.fr

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English :

Primo Basso, a Mussipont writer and his artist friends

To mark the centenary of Primo Basso’s birth, the Musée municipal Au fil du Papier pays tribute to this singular author with an exceptional temporary exhibition.

Curated by his daughter, Marcelle Basso Boccabella, the exhibition offers a sensitive immersion into the world of this multi-talented man, born in Pont-à-Mousson into a family of Italian origin. A storyteller, short-story writer and novelist, Primo Basso explores the world?s sensibilities through words.

Through a journey combining archival documents and graphic works, the exhibition invites visitors to rediscover a singular itinerary and to penetrate the complexity of an author who is still too little known. It highlights the richness of his literary legacy, while revealing the man behind the writer.

L’événement Exposition Primo Basso, un écrivain mussipontain et ses amis artistes Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PONT A MOUSSON