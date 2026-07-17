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Conférence à Laon : Marcel Proust et “L’Oeuvre cathédrale”, Maison des Associations, Laon

dimanche 20 septembre 2026 · Maison des Associations · Laon

Conférence à Laon : Marcel Proust et “L’Oeuvre cathédrale”, Maison des Associations, Laon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des Associations
Adresse
9 rue du Bourg 02000 Laon
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
Accès payant (5 €, sur réservation)

Conférence à Laon : Marcel Proust et “L’Oeuvre cathédrale” Dimanche 20 septembre, 17h00 Maison des Associations Aisne

Accès payant (5 €, sur réservation)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Luc Fraisse (professeur de littérature française et membre de l’Institut universitaire de France) retracera ici l’itinéraire par lequel Proust a rêvé des cathédrales et a construit la sienne. Une sorte de voyage archéologique à travers la Recherche du temps perdu…

Maison des Associations 9 rue du Bourg 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival-laon.org/rencontres-et-echanges »}]
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© ADAMA

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