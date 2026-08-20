Conférence « Adam de Craponne : un bienfaiteur de la Provence », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres

Informations pratiques

Conférence « Adam de Craponne : un bienfaiteur de la Provence » Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Conférence « Adam de Craponne : un bienfaiteur de la Provence » par l’historien, Michel Méténier. Ce spécialiste de la région, vous présentera la vie et le travail de l’ingénieur salonnais Adam de Craponne.

Avec le soutien des Amis du Vieil Istres.

Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres Avenue Radolfzell 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 42 11 24 48 https://mediatheques.ampmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 24 88 »}, {« owner »: {« uid »: 20526136, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: null, « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « patrimoine.culturel@ampmetropole.fr », « venueId »: 151931, « description »: « Venez du00e9couvrir la vie et l’u0153uvre de l’ingu00e9nieur salonais Adam de Craponne. Il a cru00e9u00e9 et fait construire au XVIe siu00e8cle le canal qui porte encore son nom et qui irrigue toujours la Crau. », « dates »: [{« quantity »: « 50 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789830000000, « id »: 1}], « category »: « CONFERENCE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

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