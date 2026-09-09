Conférence « Alfred Auguste Goffart, un acteur méconnu de l’histoire de Vierzon », Espace Maurice Rollinat, Vierzon
samedi 19 septembre 2026 · Espace Maurice Rollinat · Vierzon
Informations pratiques
Conférence « Alfred Auguste Goffart, un acteur méconnu de l’histoire de Vierzon » Samedi 19 septembre, 16h00 Espace Maurice Rollinat Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez le parcours de cet ancien combattant de 1870, homme politique de la IIIᵉ République et investisseur de Charles et Georges Brouhot, figures importantes de l’histoire industrielle de Vierzon.
Espace Maurice Rollinat Place Jacques Brel, 18100 Vierzon, France Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 0248718888 https://www.ville-vierzon.fr/espace-maurice-rollinat.html Situé dans l’ancienne Poste qui a été entièrement réhabilitée, l’espace Maurice Rollinat est un lieu de vie culturel composé d’une Micro-Folie avec un musée numérique et un espace de réalité virtuelle ainsi qu’une salle d’exposition. Bus : Arrêt Mairie.
Découvrez le parcours de cet ancien combattant de 1870, homme politique de la IIIᵉ République et investisseur de Charles et Georges Brouhot, figures importantes de l’histoire industrielle de Vierzon.
©Ville de Vierzon
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