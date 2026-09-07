Journées du Patrimoine ferroviaire au dépôt de Vierzon, Dépôt SNCF, Vierzon

Informations pratiques

Journées du Patrimoine ferroviaire au dépôt de Vierzon 19 et 20 septembre Dépôt SNCF Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour la cinquième année consécutive, les Journées du Patrimoine ferroviaire se déroulent à Vierzon, dans le dépôt SNCF !

SNCF Voyageurs, Rémi Centre-Val de Loire et le Cercle Ferroviaire des Territoires de Sologne et Touraine vous accueillent et vous emmènent à la découverte des métiers du rail, de son histoire, et des matériels historiques que l’association sauvegarde et restaure, à Vierzon.

Exposition historique, visite de machines, baptêmes de conduite, partagez quelques instants avec les bénévoles et les professionnels pour découvrir cet incroyable univers !

Dépôt SNCF 49 rue Gustave-Flourens 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire Loin de la grande activité de réparations et d’entretien des machines à vapeur qui firent ses heures de gloires jusqu’en 1975, le site est désormais le quartier général de l’association CFTST. C’est avant tout un site essentiel pour la logistique ferroviaire, et les trains TER ont toujours nécessité à se rendre sur place entre deux missions pour se ravitailler en carburant, se stationner, être nettoyés…

Pour la cinquième année consécutive, les Journées du Patrimoine ferroviaire se déroulent à Vierzon, dans le dépôt SNCF !

©Thomas CIECKO