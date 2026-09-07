Conférence archéologique – Les herbivores de la dernière glaciation : apport des découvertes dans l’igue du Gral et en Quercy, Salle Joachim du Bellay, Souillac

Informations pratiques

Conférence archéologique – Les herbivores de la dernière glaciation : apport des découvertes dans l’igue du Gral et en Quercy Vendredi 18 septembre, 18h30 Salle Joachim du Bellay Lot

Gratuit. Par mail : archeologies-coordination@orange.fr / par téléphone : 05 65 30 84 65 / 06 07 17 76 07.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Les études menées dans les sites souterrains du Quercy révèlent une faune piégée depuis près de 100 000 ans. Aux côtés d’animaux bien connus comme le renne, le cheval ou le bison, apparaissent aussi des espèces plus rares, telles que l’antilope saïga, le cerf mégacéros ou encore le mammouth.

Cette conférence retrace un siècle et demi de découvertes et présente les apports des fouilles les plus récentes.

Conférence proposée par Jean-Christophe Castel, archéozoologue et conservateur honoraire du Muséum d’histoire naturelle de Genève.

En partenariat avec la Maison de la Paléo et le Pays d’art et d’histoire Causses et vallée de la Dordogne.

Salle Joachim du Bellay Parvis Saint-Éloi, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie

Les études menées dans les sites souterrains du Quercy montrent une faune piégée depuis 100 000 ans, des animaux « classiques » : renne, cheval, bison… mais aussi des espèces plus rares comme saïga, …

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