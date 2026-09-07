Conférence « Architecture rurale : les cabanons et les galets du Plan de Dieu » de Bernard Vallon – architecte, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie, salle du Conseil Municipal · Camaret-sur-Aigues
Informations pratiques
Conférence « Architecture rurale : les cabanons et les galets du Plan de Dieu » de Bernard Vallon – architecte Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie, salle du Conseil Municipal Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Conférence « Architecture rurale : les cabanons et les galets du Plan de Dieu » de Bernard Vallon – architecte
L’architecture rurale n’est pas un style.
C’est un caractère issu de l’usage, d’un savoir faire
et de la proximité des matériaux
Mairie, salle du Conseil Municipal 80 cours du Midi, 84850 Camaret-sur Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.37.22.60 https://www.camaret.org/fr/
Conférence « Architecture rurale : les cabanons et les galets du Plan de Dieu » de Bernard Vallon – architecte
©Bernard Vallon
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