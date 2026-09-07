AGENDA · Camaret-sur-Aigues
Exposition « Provence rurale : la vie des cabanons » : tableaux de Jean-Louis Sauzade, photographies de Laure Néron et fresque collective de photos, Chapelle Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint Andéol · Camaret-sur-Aigues
Informations pratiques
Exposition « Provence rurale : la vie des cabanons » : tableaux de Jean-Louis Sauzade, photographies de Laure Néron et fresque collective de photos Dimanche 20 septembre, 17h30 Chapelle Saint Andéol Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Exposition « Provence rurale : la vie des cabanons »
Tableaux de Jean-Louis Sauzade, de photosgraphies de Laure Néron.
Appel à la population pour une fresque collective de photographie de la Provence rurale.
Chapelle Saint Andéol Impasse Saint Andéol, 84850 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Exposition « Provence rurale : la vie des cabanons »
©Mairie de Camaret-sur-Aygues
À voir aussi à Camaret-sur-Aigues (Vaucluse)
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