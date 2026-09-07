AGENDA · Camaret-sur-Aigues
Visites guidées de l’orgue restauré, avec l’Association Amis de l’Orgue, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Andéol · Camaret-sur-Aigues
Informations pratiques
Visites guidées de l’orgue restauré, avec l’Association Amis de l’Orgue Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 Eglise Saint Andéol Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Découvrez un joyau méconnu du patrimoine local : l’orgue de l’église Saint-Andéol, récemment restauré grâce à une mobilisation collective. L’Association les amis de l’Orgue vous convie à une visite guidée. Plongez dans les coulisses de sa restauration, explorez ses mécanismes et écoutez ses sonorités, qui résonnent à nouveau.
Eglise Saint Andéol 68 Cours du Levant, 84850 Camaret-sur-Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
ORGUE RESTAURE : EXEMPLE DE SAUVEGARDE D’UN PATRIMOINE EN PERIL
©Mairie de Camaret-sur-Aygues
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