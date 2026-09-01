Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour Argentat-sur-Dordogne
samedi 19 septembre 2026 · Argentat-sur-Dordogne
Informations pratiques
Argentat-sur-Dordogne
Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour
Médiathèque Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une conférence animée par Jacques Tramont, président de l’association Fragments , qui vous décryptera les oeuvres exposées et explorera l’art en tant que moteur de développement en territoire rural L’art n’est pas que dans les musées et les galeries ; il peut s’installer dans des territoires plus ou moins isolés et faire vivre la ruralité qui est souvent le parent pauvre de la vie culturelle
Sur inscription, tout public .
Médiathèque Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 90 11
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English : Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour
L’événement Conférence Art et ruralité à Marc-la-Tour Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-08-15 par Corrèze Tourisme
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