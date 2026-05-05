Exposition : « Observations météorologiques et climat du Bas-Limousin et de la Corrèze », Maison du patrimoine, Argentat-sur-Dordogne

Exposition : « Observations météorologiques et climat du Bas-Limousin et de la Corrèze » Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Maison du patrimoine Corrèze

Gratuit. Limité à 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition temporaire Observations météorologiques et climat du Bas-Limousin et de la Corrèze, aléas climatiques et catastrophes naturelles à travers l’Histoire.

Maison du patrimoine 2 rue Simone Veil, 19400 Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne 19400 Argentat Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-28-06-16 Maison du Patrimoine

Espace muséographique Parking place Bad Koenig

Journées européennes du patrimoine 2026

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