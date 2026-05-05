Exposition : « Observations météorologiques et climat du Bas-Limousin et de la Corrèze », Maison du patrimoine, Argentat-sur-Dordogne
Exposition : « Observations météorologiques et climat du Bas-Limousin et de la Corrèze », Maison du patrimoine, Argentat-sur-Dordogne samedi 19 septembre 2026.
Exposition : « Observations météorologiques et climat du Bas-Limousin et de la Corrèze » Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Maison du patrimoine Corrèze
Gratuit. Limité à 15 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition temporaire Observations météorologiques et climat du Bas-Limousin et de la Corrèze, aléas climatiques et catastrophes naturelles à travers l’Histoire.
Maison du patrimoine 2 rue Simone Veil, 19400 Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne 19400 Argentat Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-28-06-16 Maison du Patrimoine
Espace muséographique Parking place Bad Koenig
Journées européennes du patrimoine 2026
© Conseil départemental de la Corrèze
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