Exposition permanente, Maison du patrimoine, Argentat-sur-Dordogne
Exposition permanente, Maison du patrimoine, Argentat-sur-Dordogne samedi 19 septembre 2026.
Exposition permanente Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Maison du patrimoine Corrèze
Gratuit. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’exposition permanente présente l’histoire de la ville d’Argentat.
Des vitrines archéologiques, mettant en valeur des vestiges issus de sites locaux, complètent la visite. Une section est également consacrée à la batellerie, élément essentiel de l’identité du territoire.
Maison du patrimoine 2 rue Simone Veil, 19400 Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne 19400 Argentat Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-28-06-16 Maison du Patrimoine
Espace muséographique Parking place Bad Koenig
L’exposition permanente présente l’histoire de la ville d’Argentat.
© Mairie d’Argentat-sur-Dordogne
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