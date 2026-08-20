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Conférence art moderne – L’art Maori du Pacifique, Chartreuse de Lussy, Bordeaux

lundi 14 septembre 2026 · Chartreuse de Lussy · Bordeaux

Conférence art moderne – L’art Maori du Pacifique, Chartreuse de Lussy, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Chartreuse de Lussy
Adresse
10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Conférence art moderne – L’art Maori du Pacifique Lundi 14 septembre, 18h00 Chartreuse de Lussy Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T20:00:00+02:00

Conférence d’art moderne – L’art Maori du Pacifique

Partez à la découverte de l’art maori du Pacifique et de ses nombreuses formes d’expression. À travers les œuvres, les motifs, les symboles et les traditions, cette conférence permet de mieux comprendre la culture et l’histoire du peuple maori et la place de l’art dans celle-ci.

Infos pratiques :

  • Lundi 14 septembre

  • De 18h à 20h

  • Chartreuse de Lussy – Bordeaux Caudéran

  • 15 € la séance

  • Inscription au siège de l’AGJA – 8 rue Gambetta

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Découvrez l’art maori du Pacifique à travers ses œuvres, ses symboles et ses traditions, et explorez la place de l’art dans la culture et l’histoire du peuple maori.

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