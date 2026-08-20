Conférence art moderne – L’art Maori du Pacifique, Chartreuse de Lussy, Bordeaux
lundi 14 septembre 2026 · Chartreuse de Lussy · Bordeaux
Informations pratiques
Conférence art moderne – L’art Maori du Pacifique Lundi 14 septembre, 18h00 Chartreuse de Lussy Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T20:00:00+02:00
Conférence d’art moderne – L’art Maori du Pacifique
Partez à la découverte de l’art maori du Pacifique et de ses nombreuses formes d’expression. À travers les œuvres, les motifs, les symboles et les traditions, cette conférence permet de mieux comprendre la culture et l’histoire du peuple maori et la place de l’art dans celle-ci.
Infos pratiques :
Lundi 14 septembre
De 18h à 20h
Chartreuse de Lussy – Bordeaux Caudéran
15 € la séance
Inscription au siège de l’AGJA – 8 rue Gambetta
Chartreuse de Lussy 10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@agja.org »}]
Découvrez l’art maori du Pacifique à travers ses œuvres, ses symboles et ses traditions, et explorez la place de l’art dans la culture et l’histoire du peuple maori.
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Vins de Bourgogne, La Cité du Vin, Bordeaux 20 août 2026
- LA HAUTEUR DE L’EAU • Compagnie chevale, BORDEAUX Parc Rivière, Bordeaux 20 août 2026
- RELACHE #17 : ZION TRAIN feat CARA + VIBRONICS feat NIA SONGBIRD + ALAM, square Dom Bedos, Bordeaux 20 août 2026
- Visite contemplative « Mettez vous au vert », Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux 20 août 2026
- Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 22 août 2026