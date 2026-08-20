Conférence art moderne – L’art Maori du Pacifique, Chartreuse de Lussy, Bordeaux

Informations pratiques

Conférence art moderne – L’art Maori du Pacifique Lundi 14 septembre, 18h00 Chartreuse de Lussy Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T20:00:00+02:00

Conférence d’art moderne – L’art Maori du Pacifique

Partez à la découverte de l’art maori du Pacifique et de ses nombreuses formes d’expression. À travers les œuvres, les motifs, les symboles et les traditions, cette conférence permet de mieux comprendre la culture et l’histoire du peuple maori et la place de l’art dans celle-ci.

Infos pratiques :

Lundi 14 septembre

De 18h à 20h

Chartreuse de Lussy – Bordeaux Caudéran

15 € la séance

Inscription au siège de l’AGJA – 8 rue Gambetta

Chartreuse de Lussy 10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@agja.org »}]

Découvrez l’art maori du Pacifique à travers ses œuvres, ses symboles et ses traditions, et explorez la place de l’art dans la culture et l’histoire du peuple maori.