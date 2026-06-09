Conférence astrologie relationnelle La Grande École Le Havre
Conférence astrologie relationnelle La Grande École Le Havre mardi 9 juin 2026.
Le Havre
Conférence astrologie relationnelle
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Après le succès de la première conférence, Sophie Denize, astrologue et formatrice depuis plus de 30 ans revient à La Grande École pour une soirée dédiée à l’astrologie relationnelle.
Couples, famille, amitiés, travail… découvrez comment les signes astrologiques influencent nos relations, nos sensibilités et nos façons de communiquer.
Une conférence accessible, conviviale et passionnante, suivie d’un temps d’échange avec Sophie.
Avec Sophie Denize
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Conférence astrologie relationnelle
L’événement Conférence astrologie relationnelle Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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