Conférence-atelier Comprendre le stress et le système nerveux Maison des associations Royan
lundi 14 septembre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence-atelier Comprendre le stress et le système nerveux
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:30:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Nous explorerons les liens entre stress, émotions, corps et système nerveux, avec des repères simples issus de la neuroscience et des pratiques somatiques.
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 66 55 contact@lecorpsinspire.com
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English :
We will explore the connections between stress, emotions, the body, and the nervous system, using simple concepts drawn from neuroscience and somatic practices.
L’événement Conférence-atelier Comprendre le stress et le système nerveux Royan a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Royan
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