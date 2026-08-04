Conférence-atelier Comprendre le stress et le système nerveux Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence-atelier Comprendre le stress et le système nerveux

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 18:30:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Nous explorerons les liens entre stress, émotions, corps et système nerveux, avec des repères simples issus de la neuroscience et des pratiques somatiques.

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 66 55 contact@lecorpsinspire.com

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English :

We will explore the connections between stress, emotions, the body, and the nervous system, using simple concepts drawn from neuroscience and somatic practices.

L’événement Conférence-atelier Comprendre le stress et le système nerveux Royan a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Royan