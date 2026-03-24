Conférence Atelier Perraudin, architecte Jardin public Rodez

Conférence Atelier Perraudin, architecte

Jardin public Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Conférence Atelier Perraudin, Vendredi 02 oct. 2026 de 18h30 à 20h30, au Musée Soulages, Avenue Victor Hugo, Rodez. Gratuit sur inscription.

Lauréat du Grand Prix National de l’Architecture 2024, l’Atelier d’Architecture Perraudin développe depuis plusieurs décennies une recherche autour de la pierre comme matière fondatrice de l’architecture.

Matériau parmi les plus anciens de l’histoire de la construction, la pierre porte en elle une relation singulière au temps, au territoire et à la gravité. Par sa masse, sa résistance et son épaisseur, elle engage une manière de concevoir le projet qui naît de la matière elle-même et de ses lois.

Dans les réalisations de l’agence, la pierre n’est pas un revêtement mais une structure. Mise en œuvre en pierre massive, elle devient à la fois principe constructif, forme architecturale et expression d’une architecture attentive aux ressources locales, aux savoir-faire et à la durée.

À travers cette approche, l’architecture se construit dans un dialogue avec la matière une architecture qui accepte ses contraintes, s’inscrit dans la continuité des territoires et cherche à produire des édifices capables de traverser le temps. .

Jardin public Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Conference Atelier Perraudin, Friday, Oct. 02, 2026 from 6:30 to 8:30 pm, at Musée Soulages, Avenue Victor Hugo, Rodez. Free with registration.

L’événement Conférence Atelier Perraudin, architecte Rodez a été mis à jour le 2026-03-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)