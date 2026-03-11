Conférence au Château de Neuvic Châteaux en Fête Le Château Neuvic

Conférence au Château de Neuvic Châteaux en Fête

Le Château Château de Neuvic Neuvic Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Escape Game dans les salles de garde du Château, par Isleco.

Après Jean-Jacques de Saint-Astier, serez-vous les suivants ? Le Maître du Château de Neuvic ne souhaite laisser aucune preuve après son meurtre passionnel, et vous avez malheureusement vu trop de choses… Sortez à temps !

Hommes et Soins , par Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre conférence à 2 voix, entre Christophe Vigerie, anthropologue, et Serge Larue Charlus, médecin.

Ils envisageront comment notre société occidentale a géré la prise en charge médicale des patients depuis quelques millénaires. Est-on passé d’une médecine magique à une médecine scientifique ?

Evènement prévu à 15h, en intérieur

Tarif 10 €

Réservation conseillée chateaudeneuvic@gmail.com

La Fondation de l’Isle www.fondationdelisle.fr .

Le Château Château de Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine chateaudeneuvic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence au Château de Neuvic Châteaux en Fête

Escape Game in the Château’s guardrooms, by Isleco.

After Jean-Jacques de Saint-Astier, will you be next? The Master of the Château de Neuvic doesn’t want to leave any evidence behind after his passionate murder, and unfortunately you’ve seen too much? Get out in time!

L’événement Conférence au Château de Neuvic Châteaux en Fête Neuvic a été mis à jour le 2026-03-06 par Vallée de l’Isle en Périgord