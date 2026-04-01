Neuvic

Marche éco-citoyenne

Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Ramassons les déchets avec les partenaires sociaux du territoire.

Une marche conviviale et intergénérationnelle, pour le plaisir de rencontrer, d’être ensemble et une occasion de prendre soin de la planète !

14h, RDV parking du Château de Neuvic

La GEM 07 68 47 33 20

Ramassons les déchets avec les partenaires sociaux du territoire.

Une marche conviviale et intergénérationnelle, pour le plaisir de rencontrer, d’être ensemble et une occasion de prendre soin de la planète !

14h, RDV parking du Château de Neuvic

La GEM 07 68 47 33 20 .

Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 47 33 20

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English : Marche éco-citoyenne

Let’s pick up the litter with local social partners.

A friendly, intergenerational walk, for the pleasure of meeting and being together, and an opportunity to take care of the planet!

2pm, RDV Château de Neuvic parking lot

La GEM 07 68 47 33 20

L’événement Marche éco-citoyenne Neuvic a été mis à jour le 2026-04-14 par Vallée de l’Isle en Périgord