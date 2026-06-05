Conférence au Mémorial Histoire et mémoire postcoloniale du massacre des tirailleurs de Thiaroye, 1er décembre 1944 Le Mémorial de Caen Caen

Caen

Conférence au Mémorial Histoire et mémoire postcoloniale du massacre des tirailleurs de Thiaroye, 1er décembre 1944

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 19:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Le Mémorial de Caen vous invite à une conférence historique sur la mémoire postcoloniale du massacre des tirailleurs de Thiaroye, 1er décembre 1944. Avec Martin Mourre, historien, affilié à l’Institut des mondes africains (IMAf, CNRS, UMR 8171).

Le Mémorial de Caen vous invite à une conférence historique sur la mémoire postcoloniale du massacre des tirailleurs de Thiaroye, 1er décembre 1944. Avec Martin Mourre, historien, affilié à l’Institut des mondes africains (IMAf, CNRS, UMR 8171).

Le 1er décembre 1944 des tirailleurs ouest-africains, de retour d’Europe après plus de 4 ans de captivité en France, sont tués au camp militaire de Thiaroye, à proximité de Dakar, par leurs propres officiers français simplement pour avoir réclamé l’argent qui leur était dû. Ce drame s’est inscrit dans l’espace national sénégalais par différents processus sociaux, culturels et politiques, d’abord avant l’indépendance puis après jusqu’à aujourd’hui. Cette conférence reviendra sur l’histoire de ce massacre comme sur le sens à lui donner, tant en France qu’à une échelle ouest-africaine dans un contexte où les enjeux mémoriaux autour de la colonisation prennent une place croissante dans le débat public. .

Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence au Mémorial Histoire et mémoire postcoloniale du massacre des tirailleurs de Thiaroye, 1er décembre 1944

The Caen Memorial invites you to a historical conference on the postcolonial memory of the massacre of the Thiaroye riflemen on 1 December 1944. With Martin Mourre, historian, affiliated to the Institut des mondes africains (IMAf, CNRS, UMR 8171).

L’événement Conférence au Mémorial Histoire et mémoire postcoloniale du massacre des tirailleurs de Thiaroye, 1er décembre 1944 Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par Calvados Attractivité