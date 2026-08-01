Conférence Eglise Aunac-sur-Charente
jeudi 20 août 2026 · Eglise · Aunac-sur-Charente
Informations pratiques
Aunac-sur-Charente
Conférence
Eglise Bayers Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Pour les non adhérents.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Léonard de Vinci entre art et science
Intervenant Denis Favennec
Professeur de mathématiques à Bordeaux et historien d’art.
.
Eglise Bayers Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Leonardo da Vinci: Between Art and Science
Speaker: Denis Favennec
Professor of mathematics in Bordeaux and art historian.
L’événement Conférence Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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