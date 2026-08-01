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AGENDA · Aunac-sur-Charente

Conférence Eglise Aunac-sur-Charente

jeudi 20 août 2026 · Eglise · Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Eglise
Adresse
Bayers
Ville
16460 Aunac-sur-Charente
Département
Charente
Tarif
5 5 5 Pour les non adhérents.

Aunac-sur-Charente

Conférence

Eglise Bayers Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour les non adhérents.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Léonard de Vinci entre art et science
Intervenant Denis Favennec
Professeur de mathématiques à Bordeaux et historien d’art.
  .

Eglise Bayers Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Leonardo da Vinci: Between Art and Science
Speaker: Denis Favennec
Professor of mathematics in Bordeaux and art historian.

L’événement Conférence Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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