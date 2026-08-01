Conférence Eglise Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Aunac-sur-Charente

Conférence

Eglise Bayers Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour les non adhérents.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Léonard de Vinci entre art et science

Intervenant Denis Favennec

Professeur de mathématiques à Bordeaux et historien d’art.

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Eglise Bayers Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Leonardo da Vinci: Between Art and Science

Speaker: Denis Favennec

Professor of mathematics in Bordeaux and art historian.

L’événement Conférence Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Destination Nord Charente