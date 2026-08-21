Conférence autour de la restauration de « La Vendée » de René Rousseau-Decelle, Hôtel de ville et d’agglomération de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon · La Roche-sur-Yon
Informations pratiques
Conférence autour de la restauration de « La Vendée » de René
Rousseau-Decelle Dimanche 20 septembre, 15h00 Hôtel de ville et d’agglomération de La Roche-sur-Yon Vendée
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Cette toile monumentale, représentation allégorique du département de la Vendée est installée en 1920 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de la Roche-sur-Yon. Elle y reste durant près d’un siècle.
Rencontrez l’équipe de « l’atelier Patrick Buti » qui a pris soin de l’œuvre, de sa dépose en 2019 à l’installation sur son emplacement actuel en 2025. Format atypique, contraintes techniques, système d’accrochage complexe, découvertes… Découvrez l’histoire de cette toile et le travail d’une entreprise de restauration.
Salle des mariages | Dans la limite des places disponibles |
1 h 30 environ | Événement organisé par le musée municipal
Hôtel de ville et d’agglomération de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération, rue Georges-Clemenceau 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire
Cette toile monumentale, représentation allégorique du département de la Vendée est installée en 1920 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de la Roche-sur-Yon.
©Philippe Donnadieu
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