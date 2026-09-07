Conférence autour de l’histoire de la Hire, Cinéma Majestic, Montmorillon
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Majestic · Montmorillon
Informations pratiques
Conférence autour de l’histoire de la Hire Samedi 19 septembre, 14h00 Cinéma Majestic Vienne
Cette conférence est proposé gratuitement par l’Écomusée du Montmorillonnais avec une capacité de 150 participants maximum. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour assister à une conférence et à une table ronde consacrées à l’histoire de La Hire, personnage emblématique de la guerre de Cent Ans et de la ville de Montmorillon.
Cinéma Majestic 52 Boulevard de Strasbourg, 86500 Montmorillon, France Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549840143 http://cine-majestic-montmorillon.webnode.fr
Profitez, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, d’une conférence ainsi que d’une table ronde autour de l’histoire de la Hire, personnage emblématique de la Guerre de Cent Ans et de la…
©Écomusée du Montmorillonnais
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