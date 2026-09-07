Informations pratiques

Jeu découverte « Dans les pas Éléonore l’infirmière » pour enfants 19 et 20 septembre Ancien hôpital de Montmorillon Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire et l’architecture de l’ancien hôpital de Montmorillon grâce au livret-jeu d’Éléonore l’infirmière.

Une activité à réaliser en autonomie, destinée aux enfants à partir de 7 ans.

Sans réservation.

Ancien hôpital de Montmorillon Place Régine Deforges 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549910753 À la Révolution, l’ancien hôpital de la Maison-Dieu est jugé insalubre. La fonction hospitalière est alors transférée dans l’ancien couvent des Filles de Saint-François, situé à proximité de l’église Notre-Dame. Les bâtiments sont d’abord réaménagés, avant de faire l’objet d’un vaste programme de reconstruction entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, qui leur donne leur configuration actuelle.

Acquis par la Communauté de communes Vienne et Gartempe, cet ensemble est aujourd’hui destiné à accueillir un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire. Le projet prévoit également l’installation d’un établissement d’enseignement artistique consacré à la musique et à la danse.

En 2024, l’ensemble a été inscrit au titre des Monuments historiques. Une première phase de sauvegarde a été engagée avec la réfection complète des toitures, marquant le début de sa restauration et de sa reconversion.

Découvre l’histoire et l’architecture de l’ancien hôpital de Montmorillon grâce au livret jeu-découverte d’Éléonore l’infirmière.

©Priscilla Saule