Conférence autour de l’histoire de la Hire Montmorillon
samedi 19 septembre 2026 · Montmorillon
Informations pratiques
Montmorillon
Conférence autour de l’histoire de la Hire
52 Boulevard de Strasbourg Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez dans le cadre des journées européennes du patrimoine, d’une conférence ainsi que d’une table ronde autour de l’histoire de la Hire, personnage emblématique de la guerre de Cents Ans et de la ville de Montmorillon .
52 Boulevard de Strasbourg Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Conférence autour de l’histoire de la Hire
L’événement Conférence autour de l’histoire de la Hire Montmorillon a été mis à jour le 2026-07-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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