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AGENDA · Montmorillon

Conférence autour de l’histoire de la Hire Montmorillon

samedi 19 septembre 2026 · Montmorillon

Conférence autour de l’histoire de la Hire Montmorillon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
52 Boulevard de Strasbourg
Ville
86500 Montmorillon
Département
Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Conférence autour de l’histoire de la Hire

52 Boulevard de Strasbourg Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Profitez dans le cadre des journées européennes du patrimoine, d’une conférence ainsi que d’une table ronde autour de l’histoire de la Hire, personnage emblématique de la guerre de Cents Ans et de la ville de Montmorillon   .

52 Boulevard de Strasbourg Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Conférence autour de l’histoire de la Hire

L’événement Conférence autour de l’histoire de la Hire Montmorillon a été mis à jour le 2026-07-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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