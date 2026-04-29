Conférence Autour du Requiem de Campra Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Conférence Autour du Requiem de Campra

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

A19h30, conférence Autour du Requiem de Campra par Julien Courtois, directeur du Centre de Musique Sacrée du Puy-en-Velay. En partenariat avec les Amis de l’abbatiale de La Chaise-Dieu.

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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 festival@chaise-dieu.com

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English :

At 7:30pm, lecture Autour du Requiem de Campra by Julien Courtois, director of the Centre de Musique Sacrée du Puy-en-Velay. In partnership with Les Amis de l?abbatiale de La Chaise-Dieu.

L’événement Conférence Autour du Requiem de Campra La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay