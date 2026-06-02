Conférence avec Gilles Malvaux Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris
Conférence avec Gilles Malvaux Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris mercredi 17 juin 2026.
La gloire est un des fondements de notre histoire et de nos mémoires : elle leur donne du goût, en adoucit les amertumes et les conserve à l’abri des dégâts du temps. Elle est notre patrimoine. De Roland mort à Roncevaux à nos jours, Gilles Malvaux propose ici une conférence qui retrace de façon magistrale l’histoire de la gloire, cette passion française authentique et millénaire, et nous invite à mieux embrasser notre passé pour tisser des lendemains qui n’hésiteront pas à chanter.
Mercredi 17 juin à 19h00
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie
2, rue de la Légion d’honneur
75007 PARIS
Gratuit
Réservation obligatoire : Conférence « Pour qui sonne la gloire » avec Gilles Malvaux – Inscription Visiteur
Conférence avec Gilles Malvaux autour de son livre « Pour qui sonne la gloire ».
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 Paris
https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-musee +33140628425
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