Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence avec Gilles Malvaux Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris

Conférence avec Gilles Malvaux Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris

Conférence avec Gilles Malvaux Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie

Adresse : 2, rue de la Légion d'honneur

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : <p></p>

La gloire est un des fondements de notre histoire et de nos mémoires : elle leur donne du goût, en adoucit les amertumes et les conserve à l’abri des dégâts du temps. Elle est notre patrimoine. De Roland mort à Roncevaux à nos jours, Gilles Malvaux propose ici une conférence qui retrace de façon magistrale l’histoire de la gloire, cette passion française authentique et millénaire, et nous invite à mieux embrasser notre passé pour tisser des lendemains qui n’hésiteront pas à chanter.

Mercredi 17 juin à 19h00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie

2, rue de la Légion d’honneur

75007 PARIS

Gratuit

Réservation obligatoire : Conférence « Pour qui sonne la gloire » avec Gilles Malvaux – Inscription Visiteur

Conférence avec Gilles Malvaux autour de son livre « Pour qui sonne la gloire ».
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur  75007 Paris
https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-musee +33140628425


Afficher la carte du lieu Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)