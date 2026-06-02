Conférence avec Gilles Malvaux Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie Paris

La gloire est un des fondements de notre histoire et de nos mémoires : elle leur donne du goût, en adoucit les amertumes et les conserve à l’abri des dégâts du temps. Elle est notre patrimoine. De Roland mort à Roncevaux à nos jours, Gilles Malvaux propose ici une conférence qui retrace de façon magistrale l’histoire de la gloire, cette passion française authentique et millénaire, et nous invite à mieux embrasser notre passé pour tisser des lendemains qui n’hésiteront pas à chanter.

Mercredi 17 juin à 19h00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie

2, rue de la Légion d’honneur

75007 PARIS

Gratuit

Réservation obligatoire : Conférence « Pour qui sonne la gloire » avec Gilles Malvaux – Inscription Visiteur

Conférence avec Gilles Malvaux autour de son livre « Pour qui sonne la gloire ».

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 Paris

https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le-musee +33140628425



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