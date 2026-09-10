Conférence Bibliodiversité et écologie du livre Place de la Carrière Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence Bibliodiversité et écologie du livre
Place de la Carrière Forum du Livre sur la Place Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Pour faire face aux défis du changement climatique et de la préservation de l’environnement, toute notre société se transforme, y compris la chaîne du livre. La notion de bibliodiversité fait désormais écho à celle de biodiversité. Avec Fanny Valembois et des professionnels du livre, les Bibliothèques de Nancy interrogent l’écologie de l’édition ses limites actuelles et la recherche de nouveaux équilibres économiques et de diffusion.
Dans le cadre du Livre sur la Place.Adultes
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Place de la Carrière Forum du Livre sur la Place Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
To address the challenges of climate change and environmental conservation, our entire society is undergoing a transformation, including the book industry. The concept of “bibliodiversity” now echoes that of “biodiversity.”%A0 Together with Fanny Valembois and publishing professionals, the Nancy Libraries are examining the ecology of publishing: its current limitations and the search for new economic and distribution balances.
As part of the “Livre sur la Place” festival.
L’événement Conférence Bibliodiversité et écologie du livre Nancy a été mis à jour le 2026-08-22 par DESTINATION NANCY
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