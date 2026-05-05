Conférence bibliothèque – “Le taqenaod, dictionnaire étymologique du gallo, et la toponymie de Haute-Bretagne” avec Régis Auffray, Cercle Celtique de Rennes, Rennes

Conférence bibliothèque – “Le taqenaod, dictionnaire étymologique du gallo, et la toponymie de Haute-Bretagne” avec Régis Auffray Mercredi 6 mai, 18h30 Cercle Celtique de Rennes Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Régis Auffray vient vous présenter le dictionnaire étymologique du gallo, le taqenaod, et vous parler de la toponymie de Haute-Bretagne au Cercle Celtique de Rennes.

Quelle est l’origine du vocabulaire de la langue régionale de Haute-Bretagne ?

Quels liens ont-ils avec les langues celtiques, qu’elle soit bretonne ou gauloise ?

Quels est l’origine des noms de lieux en Haute-Bretagne ?

Une conférence de découverte de la Haute-Bretagne et sa langue régionale.

Rencontrez Régis Auffray au Cercle Celtique de Rennes, mercredi 6 mai avril 2026 de 18h30 à 20h en salle cheminée.

Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.cercleceltiquederennes.org/event/conference-bibliotheque-le-taqenaod-dictionnaire-etymologique-du-gallo-et-la-toponymie-de-haute-bretagne-avec-regis-auffray/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 54 36 45 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ccrennes.bzh »}]

Mercredi 6 mai 2026 de 18h30 à 20h, venez assister à une conférence organisée par la référente de la bibliothèque du Cercle Celtique de Rennes et animée par Régis Auffray. conférence Cercle Celtique de Rennes

Cercle Celtique de Rennes