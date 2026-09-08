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Conférence, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Conférence, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Conférence Jeudi 24 septembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

#JILS
Conférence sur l’histoire des sourds
En septembre, la bibliothèque fête les Journées internationales de la Langue des Signes !
Venez découvrir l’histoire des Sourds avec Sandrine Rincheval, guide-conférencière LSF et chargée d’offres culturelles pour le public sourd.
Cette conférence sera également l’occasion de découvrir quelques livres patrimoniaux liés à l’histoire des Sourds de Bordeaux, notamment un superbe manuscrit illustré réalisé par les élèves de l’Institut National des Jeunes Sourds de Bordeaux au 19e siècle.
Cette rencontre se déroulera en présence d’un interprète LSF.
Entrée libre et gratuite

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Sur l’histoire des sourds #JILS

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