Conférence, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Conférence Jeudi 24 septembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

#JILS

Conférence sur l’histoire des sourds

En septembre, la bibliothèque fête les Journées internationales de la Langue des Signes !

Venez découvrir l’histoire des Sourds avec Sandrine Rincheval, guide-conférencière LSF et chargée d’offres culturelles pour le public sourd.

Cette conférence sera également l’occasion de découvrir quelques livres patrimoniaux liés à l’histoire des Sourds de Bordeaux, notamment un superbe manuscrit illustré réalisé par les élèves de l’Institut National des Jeunes Sourds de Bordeaux au 19e siècle.

Cette rencontre se déroulera en présence d’un interprète LSF.

Entrée libre et gratuite

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Sur l’histoire des sourds #JILS

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