Conférence : Boujou ! Le parler normand, Espace Jules Ferry, Bernay
samedi 19 septembre 2026 · Espace Jules Ferry · Bernay
Informations pratiques
Conférence : Boujou ! Le parler normand Samedi 19 septembre, 14h00 Espace Jules Ferry Eure
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Le service du Patrimoine vous propose de découvrir un autre type de patrimoine en danger : le patois normand. A partir d’une conférence et de chants en normands, remontons le temps et redécouvrons le parler de nos ancêtres.
Gilles Mauger : « L’anglais et la langue normande »
Suivie de chants en normand par la chorale : « Les voués d’la chouque »
Salle Mimosa de l’espace Jules Ferry
Espace Jules Ferry 11 boulevard Dubus, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie 02 32 46 63 23 https://www.bernaylaville.fr/visiter-le-musee/ [{« type »: « email », « value »: « musee@bernay27.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 46 63 23 »}]
Le service du Patrimoine vous propose de découvrir un autre type de patrimoine en danger : le patois normand. A partir d’une conférence et de chants en normands, remontons le temps et redécouvrons le…
À voir aussi à Bernay (Eure)
- Visite guidé : les dessous de la basilique, Basilique Notre-Dame-de-la-Couture, Bernay 19 septembre 2026
- Exposition : mon école, mon quartier, regards d’enfants, Abbatiale Notre-Dame, Bernay 19 septembre 2026
- Visite guidée : les dessous de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Bernay 19 septembre 2026
- Visite guidée : qu’est-il arrivé aux vitraux de l’église Sainte-Croix ?, Église Sainte-Croix, Bernay 20 septembre 2026
- Festival de Samhain 2026 Fées et Völväs jardin de l’abbaye Bernay 30 octobre 2026