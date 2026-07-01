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AGENDA · Bernay

Conférence : Boujou ! Le parler normand, Espace Jules Ferry, Bernay

samedi 19 septembre 2026 · Espace Jules Ferry · Bernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace Jules Ferry
Adresse
11 boulevard Dubus, 27300 Bernay
Ville
27300 Bernay
Département
Eure
Tarif
Durée 1h.

Conférence : Boujou ! Le parler normand Samedi 19 septembre, 14h00 Espace Jules Ferry Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Le service du Patrimoine vous propose de découvrir un autre type de patrimoine en danger : le patois normand. A partir d’une conférence et de chants en normands, remontons le temps et redécouvrons le parler de nos ancêtres.
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Salle Mimosa de l’espace Jules Ferry

Espace Jules Ferry 11 boulevard Dubus, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie 02 32 46 63 23 https://www.bernaylaville.fr/visiter-le-musee/ [{« type »: « email », « value »: « musee@bernay27.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 46 63 23 »}]
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