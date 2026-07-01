Conférence : Boujou ! Le parler normand, Espace Jules Ferry, Bernay

Informations pratiques

Conférence : Boujou ! Le parler normand Samedi 19 septembre, 14h00 Espace Jules Ferry Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Le service du Patrimoine vous propose de découvrir un autre type de patrimoine en danger : le patois normand. A partir d’une conférence et de chants en normands, remontons le temps et redécouvrons le parler de nos ancêtres.

Gilles Mauger : « L’anglais et la langue normande »

Suivie de chants en normand par la chorale : « Les voués d’la chouque »

Salle Mimosa de l’espace Jules Ferry

Espace Jules Ferry 11 boulevard Dubus, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie 02 32 46 63 23 https://www.bernaylaville.fr/visiter-le-musee/ [{« type »: « email », « value »: « musee@bernay27.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 46 63 23 »}]

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