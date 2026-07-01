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AGENDA · Bernay

Visite guidée : les dessous de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Bernay

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place Gustave Héon, 27300 Bernay
Ville
27300 Bernay
Département
Eure
Tarif
Durée 1h, 30 pers. max.

Visite guidée : les dessous de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Eure

Durée 1h, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de sa thématique « patrimoine danger », le service du Patrimoine vous propose de découvrir de l’Hôtel-de-Ville.

Hôtel de Ville Place Gustave Héon, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@bernay27.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 46 63 23 »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de sa thématique « patrimoine danger », le service du Patrimoine vous propose de découvrir de l’Hôtel-de-Ville.

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