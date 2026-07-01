Visite guidée : les dessous de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Bernay
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bernay
Informations pratiques
Visite guidée : les dessous de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Eure
Durée 1h, 30 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de sa thématique « patrimoine danger », le service du Patrimoine vous propose de découvrir de l’Hôtel-de-Ville.
Hôtel de Ville Place Gustave Héon, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@bernay27.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 46 63 23 »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de sa thématique « patrimoine danger », le service du Patrimoine vous propose de découvrir de l’Hôtel-de-Ville.
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