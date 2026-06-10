Festival de Samhain 2026 Fées et Völväs jardin de l’abbaye Bernay vendredi 30 octobre 2026.

Bernay

Festival de Samhain 2026 Fées et Völväs

jardin de l’abbaye Abbaye Notre Dame Place de la République Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30

ET SI, PENDANT QUELQUES JOURS LA MAGIE DEVENAIT REELLE ?

Le Festival de Samhain est un événement dédié aux cultures fantastiques, aux mythologies anciennes et aux imaginaires contemporains.

Chaque automne, il rassemble artistes, musiciens, artisans et passionnés dans un festival mêlant concerts, spectacles, artisanat, rituels et expériences immersives.

Après une édition 2025 qui a rassemblé près de 27 000 visiteurs et embrasé la ville de Bernay d’une énergie fantastique, le Festival de Samhain prépare déjà son prochain chapitre.

L’événement, devenu en quelques années un rendez-vous incontournable de l’automne en Normandie, dévoile aujourd’hui le thème de son édition 2026 ✨ Fées & Völväs

Une invitation à explorer les figures féminines de la magie et des mythologies européennes. Un univers entre forêts enchantées et prophétesses nordiques.

Pour cette nouvelle édition, le festival plongera les visiteurs dans un univers où se rencontrent

• les fées, esprits des forêts et peuples invisibles des légendes européennes

• les völväs, prophétesses et magiciennes des traditions nordiques capables de lire les fils du destin.

Pendant quatre jours, l’abbaye de Bernay et plusieurs lieux de la ville se transformeront à nouveau en un véritable portail vers les mondes fantastiques.

Au programme

• concerts et spectacles fantastiques

• le feu de Samhain et des rites inspirés des traditions anciennes

• le Marché de la Sorcière, réunissant plus de 160 artisans et créateurs

• spectacles, déambulations et arts vivants

• animations et épreuves de magie inspirées des grandes écoles de sorcellerie

• univers féérique peuplé de fées et de créatures de la forêt

• le grand carnaval d’automne, unique en France.

Soirée spéciale et concerts d’ouverture le 29 octobre.

L’équipe du festival annonce également de nouvelles expériences et surprises inédites pour cette édition 2026. .

jardin de l’abbaye Abbaye Notre Dame Place de la République Bernay 27300 Eure Normandie

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English : Festival de Samhain 2026 Fées et Völväs

L’événement Festival de Samhain 2026 Fées et Völväs Bernay a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay