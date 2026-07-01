Exposition : mon école, mon quartier, regards d’enfants, Abbatiale Notre-Dame, Bernay

Informations pratiques

Exposition : mon école, mon quartier, regards d’enfants 19 et 20 septembre Abbatiale Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les élèves des écoles élémentaires de Bourg-le-Comte, Ferdinand Buisson et de Paul Bert ont réalisé en compagnie de l’artiste photographe Olivia Gay, un reportage photographique de leurs écoles et quartiers. Venez découvrir leurs regards et leurs visions sensibles de leurs lieux de vie.

Abbatiale Notre-Dame Place Gustave Héon, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie Abbatiale millénaire

Les élèves des écoles élémentaires de Bourg-le-Comte, Ferdinand Buisson et de Paul Bert ont réalisé en compagnie de l’artiste photographe Olivia Gay, un reportage photographique de leurs écoles et et…