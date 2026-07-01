Visite guidée : qu’est-il arrivé aux vitraux de l’église Sainte-Croix ?, Église Sainte-Croix, Bernay

Informations pratiques

Visite guidée : qu’est-il arrivé aux vitraux de l’église Sainte-Croix ? Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Sainte-Croix Eure

Durée 1h, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le 25 juin 2025, Bernay subissait un terrible orage faisant de nombreux dégats. L’église Sainte-Croix a vu une partie de ses vitraux partir en milles morceaux. Cette visite est l’occastion de présenter les actions menées depuis pour la préservation de l’édifice et les projets de restaurations des vitraux.

Église Sainte-Croix 90 Rue Thiers, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@bernay27.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 46 63 23 »}]

Le 25 juin 2025, Bernay subissait un terrible orage faisant de nombreux dégats. L’église Sainte-Croix a vu une partie de ses vitraux partir en milles morceaux. Cette visite est l’occastion de les la…