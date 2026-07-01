Visite guidé : les dessous de la basilique, Basilique Notre-Dame-de-la-Couture, Bernay
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame-de-la-Couture · Bernay
Informations pratiques
Visite guidé : les dessous de la basilique 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame-de-la-Couture Eure
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de sa thématique « patrimoine danger », le service du Patrimoine vous propose de découvrir les dessous de la basilique de la Couture (crypte, clocher, vitraux).
Basilique Notre-Dame-de-la-Couture 1 Rue de la Fontaine Saint Germain, 27300 Bernay, France Bernay 27300 Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@bernay27.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 46 63 23 »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de sa thématique