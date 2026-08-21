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Conférence – Brovès, un village sacrifié et Projection – Céline Laurens, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

vendredi 13 novembre 2026 · Auditorium du Pôle culturel Chabran · Draguignan

Conférence – Brovès, un village sacrifié et Projection – Céline Laurens, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Auditorium du Pôle culturel Chabran
Adresse
660 avenue John Kennedy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Conférence – Brovès, un village sacrifié et Projection – Céline Laurens Vendredi 13 novembre, 17h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T17:00:00+01:00 – 2026-11-13T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T17:00:00+01:00 – 2026-11-13T20:00:00+01:00

17h – Signature du livre « Ecouter la montagne » Paroles de bergers et d’éleveurs d’Emmaneul BRETEAU.

De 17h à 18h
Accès libre
Tout Public

18h – Conférence « Brovès, un village sacrifié »

C’est cette histoire que se propose de raconter Alain Costanzo, membre de l’association des Anciens et amis de Brovès, dans une conférence illustrée.
En clôture assistez à des lectures théâtralisées par les lycéens de Jean Moulin.
Accès libre – Tout public

19h – Projection

« Alors que je débroussaille une ruine, me revient en force l’évocation de Canjuers, haut plateau du Var annexé par l’armée en 1973 pour y construire le plus grand camp d’entraînement militaire d’Europe. Là vivait ma grand-mère, chevrière, et sa famille avant l’expulsion. Je fouille les tiroirs et les greniers de la famille, confrontant les souvenirs aux archives officielles levées du secret défense. Jour après jour, je construis ma future ferme, héritière de l’esprit de Canjuers. » Céline Laurens.
Réalisation Céline LAURENS / France 2021 Arirelles Production
De 19h à 20h – Sur réservation
Public adulte

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Conférence – Brovès, un village sacrifié et Projection – Céline Laurens

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