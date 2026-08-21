Conférence – Brovès, un village sacrifié et Projection – Céline Laurens, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Conférence – Brovès, un village sacrifié et Projection – Céline Laurens Vendredi 13 novembre, 17h00 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T17:00:00+01:00 – 2026-11-13T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T17:00:00+01:00 – 2026-11-13T20:00:00+01:00

17h – Signature du livre « Ecouter la montagne » Paroles de bergers et d’éleveurs d’Emmaneul BRETEAU.

De 17h à 18h

Accès libre

Tout Public

18h – Conférence « Brovès, un village sacrifié »

C’est cette histoire que se propose de raconter Alain Costanzo, membre de l’association des Anciens et amis de Brovès, dans une conférence illustrée.

En clôture assistez à des lectures théâtralisées par les lycéens de Jean Moulin.

Accès libre – Tout public

19h – Projection

« Alors que je débroussaille une ruine, me revient en force l’évocation de Canjuers, haut plateau du Var annexé par l’armée en 1973 pour y construire le plus grand camp d’entraînement militaire d’Europe. Là vivait ma grand-mère, chevrière, et sa famille avant l’expulsion. Je fouille les tiroirs et les greniers de la famille, confrontant les souvenirs aux archives officielles levées du secret défense. Jour après jour, je construis ma future ferme, héritière de l’esprit de Canjuers. » Céline Laurens.

Réalisation Céline LAURENS / France 2021 Arirelles Production

De 19h à 20h – Sur réservation

Public adulte

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/projection-celine-laurens.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]

Conférence – Brovès, un village sacrifié et Projection – Céline Laurens