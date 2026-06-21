Conférence Burn’out, le mal du siècle ? Pontarlier lundi 9 novembre 2026.

Pontarlier

Conférence Burn’out, le mal du siècle ?

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 18:30:00

fin : 2026-11-09 20:00:00

Date(s) :

2026-11-09

Organisé par Les Amis du Musée

Et si l’épuisement professionnel n’était pas une faiblesse, mais un signal d’alarme ? Derrière le terme de burn-out, souvent galvaudé, se cachent des parcours silencieux où l’engagement bascule peu à peu en perte de sens. .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Burn’out, le mal du siècle ?

L’événement Conférence Burn’out, le mal du siècle ? Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS