Conférence Burn’out, le mal du siècle ? Pontarlier
Conférence Burn’out, le mal du siècle ? Pontarlier lundi 9 novembre 2026.
Pontarlier
Conférence Burn’out, le mal du siècle ?
Salle Morand Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 18:30:00
fin : 2026-11-09 20:00:00
Date(s) :
2026-11-09
Organisé par Les Amis du Musée
Et si l’épuisement professionnel n’était pas une faiblesse, mais un signal d’alarme ? Derrière le terme de burn-out, souvent galvaudé, se cachent des parcours silencieux où l’engagement bascule peu à peu en perte de sens. .
Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Burn’out, le mal du siècle ?
L’événement Conférence Burn’out, le mal du siècle ? Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Fête de la musique Pontarlier 21 juin 2026
- Audition flûte Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier 23 juin 2026
- Ponta’beach 2026 Pontarlier 24 juin 2026
- Un soir, une œuvre Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier 24 juin 2026
- Un soir, une œuvre La mort du Colonel Achilli de Robert Bouroult Pontarlier 24 juin 2026